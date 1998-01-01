جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دول مجهرية أيدت ترامب في قضية القدس

الجمعة 22 ديسمبر 2017 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دول مجهرية أيدت ترامب في قضية القدس



نيويورك/وكالات/

صوتت 9 دول من ضمنها الولايات المتحدة، ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الطارئة أمس الذي يدين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاءت جلسة الجمعية بطلب من تركيا واليمن تحت بند "متحدون من أجل السلام على مشروع قرار القدس"، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن يحذر من التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه.

 الدول التي أيدت ترامب ورفضت قرار الجمعية: 

الولايات المتحدة:

تضم 50 ولاية، تقع معظم البلاد وسط أمريكا الشمالية، حيث تقع 48 ولاية وواشنطن العاصمة بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وتحدها كندا شمالا والمكسيك جنوبا.

تأتي الولايات المتحدة  في المركز الثالث في العالم من حيث المساحة (3.79 مليون ميل مربع أو 9.83 مليون كم )، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان (307 مليون نسمة).

هندوراس:
هي دولة في أمريكا الوسطى، مساحتها حوالي 112492 كم مربع ويتجاوز عدد سكانها 8 ملايين.

غواتيمالا:
هي دولة في أمريكا الوسطى، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، غواتيمالا هي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا الوسطى.

توغو:
هي بلد في غرب إفريقيا مساحته 000 57 كيلومتر مربع، مما يجعلها من أصغر البلدان في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7.5 ملايين نسمة.

بالاو:
هي جزيرة في المحيط الهادئ تقع على بعد 800 كم شرق الفلبين.

جمهورية ناورو:

تعد ناورو أصغر دولة جزيرية في العالم حيث تبلغ مساحتها 21 كم مربع (8.1 ميل مربع)، وناورو كذلك أصغر جمهورية مستقلة، وهي أيضا الجمهورية الوحيدة في العالم التي لا يوجد لها عاصمة رسميا.

ميكرونيزيا:

هي مجموعة جزر في النصف الجنوبي من المحيط الهادئ.

جمهورية جزر مارشال:

هي دولة جزر في المحيط الهادئ الغربي، خضعت في الماضي لإدارة الولايات المتحدة كجزء من منطقة تحت الوصاية للأمم المتحدة لمدة أربعة عقود وحصلت على الاستقلال عام 1986.

المصدر: وكالات 

#ترامب #القدس #دولار

أخبار ذات صلة

الضربة الامريكية على سوريا

من هي الدول العربية التي أيدت الضربة العسكرية على سوريا ؟

ترامب- ارشيف

ترامب غاضب من امكانية عزله إثر كشف معلومات جديدة في قضية التدخل الروسي

القدس

الملك الاردني و ترامب يبحثان اخر التطورات بشان القدس

يلدريم - ارشيف

بن علي يلدريم: ترامب فتح صندوق الشرور بقراره بشأن القدس

دينا باول - ارشيف

استقالة دينا باول من عملها مع صهر ترامب بعد قراره حول القدس

ماكرون وترامب

ماكرون يكشف كيف برر له ترامب مسبقا قراره بشأن القدس!

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية