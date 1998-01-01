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فورد تقاضي جون سينا لبيعه إحدى سياراتها بعد شهرين من شرائها

الخميس 21 ديسمبر 2017 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فورد تقاضي جون سينا لبيعه إحدى سياراتها بعد شهرين من شرائها



وكالات / سما /

اتهمت شركة فورد لصناعة وتطوير السيارات المصارع والممثل الأمريكي جون سينا بمخالفة بنود عقد شراء إحدى سياراتها الرياضية، والتي كان قد ابتاعها قبل نحو ثلاثة أشهر.

وكشفت تقارير صحفية أن فورد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة ولاية ميتشيجن الأمريكية ضد سينا، واتهمته بالإخلال ببنود التعاقد.

وينص العقد المبرم بين الطرفين على ألا يبيع المشتري "جون سينا" السيارة وهي من طراز فورد GT موديل 2017 إلا بعد مرور سنتين من تاريخ شرائها، ولكن الأخير خالف الشروط وباعها بعد شهرين.

وأكد أحد المسئولين في فورد وفقًا لموقع "TMZ.COM" أن الشركة تعرضت لخسائر مادية ومعنوية جراء تصرف سينا، متهمًا الأخير ببيع السيارة بالمخالفة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

على الجانب الآخر قال جون سينا إنه اضطر لبيع السيارة لسداد بعض الفواتير المتراكمة عليه، وليس كما تدعي فورد أنه باعها لكسب المزيد من المال.

وأضاف سينا في حديث لإحدى القنوات المحلية أن مثل هذه المسائل يجب أن يتم حلها بشكل ودي، مشيرًا إلى أن حبه لاقتناء السيارات النادرة دليل على حسن نيته عند البيع.

ونشر سينا قبل أيام على قناته الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة لسيارة فورد GT الكلاسيكية، فانهالت عليه تعليقات المتابعين له عن طبيعة العلاقة.

يشار إلى أن سيارة فورد GT الرياضية الخارقة موديل 2017 يبلغ سعرها 500 ألف دولار، أي ما يعادل نحو (ثمانية ملايين و730 ألف جنيه مصري).

#فورد #جون سينا

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