جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

تجنبى هذه الاشياء للتخفبف من عبء الحياة الزوجية عليك

الخميس 21 ديسمبر 2017 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجنبى هذه الاشياء للتخفبف من عبء الحياة الزوجية عليك



وكالات / سما /

الحياة الزوجية مليئة بالمسئوليات و الأعباء الكثيرة , لذلك ينصح علماء النفس و الجتماع دائما بضرورة المتناع عن إقتراف بعض الأخطاء التى من شأنها مضاعفة الشعور بالتعب و الضغط النفسى ..  وحتى لا تشعري أن الزواج عبء عليكي وبالتالي يؤثر على نفسيتك نقدم لك بعض الاشياء التي لابد لك من الإمتناع عنها , فتجنبيها ... 

-التكاسل 


لا بد من الامتناع عن التكاسل والتأجيل في إنجاز المهام من قبل الطرفين، فإنجاز المهام في وقتها يخفف من الأعباء ويحول دون تراكمها.

لذا ينبغي على الزوجين التحلي بالنشاط الكافي للتخلص من الأعباء بشكل تدريجي، فكلما تراكمت المهام ازدادت الصعوبة في تنفيذها. 

- الافتقار للتعاون


كما نعلم جميعاً، فإن التعاون وتقسيم المهام يجعل عملية الإنجاز أكثر سهولة ويسراً، ويوفر فرصة للطرفين لأخذ قسط من الراحة وقضاء الوقت سوياً. 

- عمل الزوجين


في الكثير من الأحيان يمثل عمل الزوجين خارج المنزل عبئاً إضافياً عليهما، وخاصة بعد إنجاب الأطفال، لأن العمل خارج المنزل يستهلك الوقت والجهد ويجعل من الصعب القيام بالمهام الأخرى مثل الأعمال المنزلية وتربية الأطفال. 


- الفوضى في الإنفاق


من الضروري أن يعمد الزوجان إلى وضع خطة إنفاق محددة ومتوازنة لتجنب الوقوع في المشاكل المالية، لأن غياب خطة دقيقة للإنفاق يؤدي عادة إلى وقوع الزوجين في مشاكل مالية، ويؤدي إلى حالة من التوتر والضغط النفسي والجسدي.

#الحياة الزوجية

أخبار ذات صلة

بعض الأفكار لإضفاء الرومانسية على الحياة الزوجية!

روتين

7 أفكار للتخلص من روتين الحياة الزوجية

حتى-يدوم-الحب..-4-نصائح-للمتزوجين-حديثاً-625x340

نصائح هامة لتقوية روابط الحياة الزوجية

1-917054

"سؤال واحد" يعني نهاية الحياة الزوجية

2017-636273387745070488-507_608x403

أصناف من الرجال تجنبى الزواج منهم

الثقة

تجنبى هذه العادات حتى لاتفقدى ثقتك بنفسك

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية