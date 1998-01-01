أضعف كلمات السر لعام 2017 !

وكالات / سما /

يبدو أن سنة 2017 جلبت العديد من كوارث الأمن الإلكتروني الرئيسية، ابتداء من إعلان "قنبلة" خرق بيانات ياهو التي أثرت على الملايين، إلى هجمات WannaCry وBadRabbit الإلكترونية الأخيرة.

ولكن، على الرغم من التحذيرات المستمرة التي أطلقها الباحثون الأمنيون، ما يزال الكثير من الناس يستخدمون كلمات مرور ضعيفة وسهلة التخمين.

وبهذا الصدد، كشف SplashData عن قائمة بأسوأ كلمات السر لعام 2017، وذلك باستخدام بيانات أكثر من 5 ملايين كلمة مرور تسربت هذا العام. ومرة أخرى، احتلت "123456" و"password" أعلى مراتب القائمة.

وتحتوي القائمة على العديد من كلمات السر غير الفعالة، التي حافظ عليها مستخدمو الإنترنت لفترة طويلة. وتشمل كلمات مثل "qwerty" في المركز الرابع، و"admin" في المرتبة الـ 11، وكذلك "login" بالمرتبة الـ 14، كما كانت كلمة المرور "starwars" من بين الكلمات الأكثر استخداما.

وقال مورغان سلين، الرئيس التنفيذي لشركة SplashData: "لسوء الحظ، على الرغم من نجاح وانتشار الحلقات الجديدة من المسلسل العالمي (حرب النجوم)، إلا أن استخدام الاسم ككلمة مرور أمر خطير، حيث يستخدم القراصنة مصطلحات شائعة لاختراق حسابات المستخدمين على الإنترنت".

ويوجد العديد من المواضيع والأسماء، التي اعتبرت سيئة للغاية في قائمة كلمات المرور الحديثة، بما في ذلك الأسماء الأولى والهويات. كما استُخدمت العديد من أسماء السيارات مثل "فيراري" و"مرسيدس".

وثبت أن كلمة "trustno1"، من بين أسوأ كلمات السر أيضا، وهو أمر غير مستغرب على الإطلاق. ويحذر الخبراء من أن إضافة عدد أو رمز إلى كلمة شائعة، يعد خدعة غير فعالة أيضا.

وأكد تقرير جديد صدر الأسبوع الماضي أن الكثيرين منا ما يزالون يستخدمون كلمة "password" في الحسابات الشخصية. كما أن الرجال أكثر عرضة لاستخدام هذه الكلمة من النساء، بمعدل 2.8 مرة.