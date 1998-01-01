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محمد عبده يضع شروطاً "مستفزة" لدخول حفلته!

الخميس 21 ديسمبر 2017 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد عبده يضع شروطاً "مستفزة" لدخول حفلته!



عالم الفن

بشكل مفاجئ، أعلن المطرب السعودي الكبير محمد عبده عن شروط لدخول حفلته المنتظرة في الدمام، والمقرر إقامتها غداً الخميس.

وأكد منظمو الحفل أن الدخول سوف يقتصر على الزي الرسمي، ولن يسمح لأي شخص الدخول بـ"الجينز" أو الملابس الرياضية، وذلك من أجل الحفاظ على روح الأناقة بين الحضور.

ومنع القائمون على الحفل الرقص نهائيا خلال الحفل. وكانت من الشروط أيضاً ضرورة "الحفاظ على العادات والتقاليد"، ومنع التصوير تماما، كذلك يمنع دخول النساء والعائلات. وكانت آخر هذه الشروط أن "التذاكر المباعة لا ترد ولا تستبدل".

يشار إلى أن تذاكر الحفل بـ5 فئات، وهم 150 و300 ريال، وهي التذاكر التي نفدت، وأيضاً تذاكر 500 و750 و1000 ريال سعودي.

يذكر بأن عبده ليس الأول الذي يفرض شروطاً "مستفزة" في حفلته، بل سبقه على ذلك النجم المصري عمرو دياب، حيث فرض أن يكون الحجز عن طريق البطاقة الشخصية والحضور إلى الحفل بها، وعدم السماح لمن هم دون 21 سنة بالدخول، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور.

#محمد عبده #شرط

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