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أبل تخرج عن صمتها بشأن "إبطاء" أجهزة الآيفون القديمة

الخميس 21 ديسمبر 2017 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تخرج عن صمتها بشأن "إبطاء" أجهزة الآيفون القديمة



وكالات / سما /

أكدت شركة أبل الأميركية، الأربعاء، الملعومات التي نشرتها وسائل إعلام أخيرا عن زيادة سرعة طرازات قديمة من هواتف آيفون، في حال تم استبدال البطارية.

وقال مستخدمو هواتف آيفون قديمة إنهم لاحظوا زيادة سرعة أجهزتهم بشكل ملحوظ، بعدما تم استبدال البطارية.

وأثيرت القضية على المواقع الاجتماعية عندما وجد المستخدمون أن سرعة معالج أجهزة آيفون القديمة زادت بشكل كبير لدى تغيير البطارية التي لا تكلف أكثر من 79 دولارا.

وعززت هذه المزاعم شكوكا بشأن احتمال تعمد أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية، من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.

وأكدت أبل "بشكل مبدئي" هذه الأخبار في تصريح أحد موظفيها لموقع "ذي فيرج"، وقال "هدفنا هو تقديم أفضل تجربة لعملائنا".

وأضاف المصدر "تعجز بطاريات ليثيوم-أيون على تقديم السرعة العادية للجهاز عندما تكون في ظروف باردة، أو يكون شحن البطارية ضعيفا أو إذا طال عمرها، مما يمكن أن يؤدي إلى توقف الجهاز بشكل غير متوقع".

وتابع "لا نتعمد إبطاء أجهزة آيفون حتى نحث الناس على شراء أجهزتنا الجديدة.. لكن الأجهزة القديمة باتت غير قادرة على مواكبة التقنيات الحديثة والجديدة، لأنها تحتاج بطاريات حديثة ومعالجات أكثر كفاءة".

#ابل #هواتف

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