ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأوضاع في اليمن

الرياض /وكالات/

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تطورات الأوضاع في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ماي رحبت "بالإجراءات التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح الموانئ بهدف تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني".

وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة إجراءات التفتيش للحيلولة دون تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة. من جهته، أكد بن سلمان على الحرص "على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، وأمن الدول المجاورة، وعلى توفير كافة المساعدات والمواد الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني". كان العاهل السعودي أجرى أمس اتصالا بماي.

وذكرت (واس) أن ماي أعربت عن "إدانة المملكة المتحدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، وأكدت لخادم الحرمين الشريفين حرص المملكة المتحدة على أمن المملكة والمنطقة، وضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة". كانت السلطات السعودية أعلنت الاثنين الماضي أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جنوب الرياض دون وقوع أي ضرر.

