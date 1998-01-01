جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأوضاع في اليمن

الخميس 21 ديسمبر 2017 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأوضاع في اليمن



الرياض /وكالات/

 بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تطورات الأوضاع في اليمن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ماي رحبت "بالإجراءات التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعادة فتح الموانئ بهدف تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الشعب اليمني".

وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة إجراءات التفتيش للحيلولة دون تهريب الأسلحة والصواريخ للأراضي اليمنية وتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة. من جهته، أكد بن سلمان على الحرص "على أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه، وأمن الدول المجاورة، وعلى توفير كافة المساعدات والمواد الإغاثية الإنسانية للشعب اليمني". كان العاهل السعودي أجرى أمس اتصالا بماي.

وذكرت (واس) أن ماي أعربت عن "إدانة المملكة المتحدة لمحاولة ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي، وأكدت لخادم الحرمين الشريفين حرص المملكة المتحدة على أمن المملكة والمنطقة، وضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة". كانت السلطات السعودية أعلنت الاثنين الماضي أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جنوب الرياض دون وقوع أي ضرر.
 

أخبار ذات صلة

محمد بن سلمان - ارشيف

ولي العهد السعودي: أكبر خطر للإرهاب هو تشويه سمعة الإسلام

محمد بن سلمان - ارشيف

السفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة يشيد بولي العهد السعودي

العاهل السعودي

ولي العهد السعودي يصف خامنئي بـ"هتلر الشرق الأوسط الجديد"

ولي العهد السعودي

صورة: ولي العهد السعودي اشترى لوحة "سالفاتور موندي" بـ450 مليون دولار

وليد جنبلاط - ارشيف

جنبلاط ينصح محمد بن سلمان بالتصالح مع ايران وانهاء حرب اليمن

أمر ملكي جديد يخص القضاء السعودي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية