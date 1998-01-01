جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

امريكية قتلت صديقها من أجل فيديو على اليوتيوب!

الخميس 21 ديسمبر 2017 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امريكية قتلت صديقها من أجل فيديو على اليوتيوب!



غرائب و عجائب

ذكر موقع "Star Tribune" أن محكمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية أمرت بسجن شابة قتلت صديقها لتصوير مقطع أرادت بثه على اليوتيوب.

وفي تفاصيل الحادثة قال الموقع: "وقعت الجريمة عندما أرادت الشابة الأمريكية موناليزا بيريز وصديقها بيدرو رويز تصوير فيديو في غاية الخطورة لبثه على موقع يوتيوب، لجلب أكبر عدد من المشاهدات. وقرر الشابان اختبار قدرة كتاب على صد رصاصة مطلقة من مسدس عن مسافة قريبة. وعند تصوير المقطع أمسك الشاب كتابا وقربه من صدره لتطلق الفتاة عيارا ناريا من مسدس Desert Eagle باتجاهه من مسافة نصف متر، فاخترقت الرصاصة الكتاب لتردي الشاب قتيلا".

وأثناء التحقيق مع الفتاة، اعترفت بمسؤوليتها عن الحادثة، لكنها أكدت فيما بعد للمحكمة أن فكرة تصوير الفيديو كانت لصديقها، لتأمر المحكمة بدورها بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات.

#مقطع #يوتيوب

أخبار ذات صلة

فيديو: فتاة تصدم صديقها بعنف وتطيّره في الهواء .. والسبب

مذيعة

فيديو.. موقف طريف لمذيعة امريكية كانت تستعد للظهور أمام الكاميرا

أمريكية تقتل طفلها ثم تمارس الجنس مع صديقها

ضربها صديقها وحبسها في الحمام..لكن ما فعلته معه لا يُصدق!

تونسية تطعن صديقها حتى الموت لأنه خطب غيرها

بريطانية تقتل صديقها المسلم بسبب شجار حول ملابسها القصيرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية