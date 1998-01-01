فيديو.. عراك بين مروجي اعلانات يصل الي الحرق!

غرائب و عجائب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا بفيديو يظهر مشاجرة بين مروجي إعلانات في مدينة نوفوسيبيرسك انتهت بمحاولة إحراق أحدهما الآخر!

ويظهر في الفيديو كيف نشب الشجار بين الشابين، في مكان عملهما في توزيع المنشورات، حيث انهالا على بعضهما بالضرب ليطرح واحد منهما الآخر أرضا، فما كان من الشاب إلا أن نهض وأضرم النار في بزة الشاب الآخر محاولا إحراقه، ليسارع صاحب المحل المجاور وينقذه ويخمد النار بطفاية حريق.

وبالرغم من عدم توفر معلومات عن هوية الشاب الذي تعرض للحادثة الغريبة، إلا أن الفيديو أثار موجة تعاطف كبيرة معه من قبل المواطنين الروس الذين حاولوا التوصل إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدته في الحصول على وظيفة أخرى.