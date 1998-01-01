اتحاد بوكسينغ ينظّم بطولة مركزية للعبة في لبنان

رام الله / سما /

نظّم اتحاد الكيك بوكسينغ الفلسطيني، بطولة مركزية للعبة في لبنان، بحضور رسمي وشعبي مميز، في إطار تحقيق مهام الاتحاد لنشر اللعبة ودفعها لتشمل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات.

وشارك في البطولة (65) لاعباً من كافة الفئات العمرية يمثلون سبع أندية هي: الخليل الرياضي – البداوي، شهداء جنين - البداوي، رابطة عمقا الاجتماعية - بيروت، وأندية تيتانيم، الشعبي، اللواء صيدا، الأقصى وكلها من صيدا،

وجاءت نتائج الفرق على النحو التالي:

المركز الأول: نادي الخليل الرياضي البداوي.

المركز الثاني: النادي الشعبي - صيدا.

المركز الثالث: رابطة عمقا الاجتماعية - بيروت.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد نزار طالب بأن رياضة الكيك بوكسينغ، بدأت تستعيد بريقها وقاعدتها بالساحة اللبنانية، وبأن اتحاد اللعبة أصبح يشكل حاضنة حقيقية لجميع ممارسي اللعبة، والمواهب الشابة في مختلف مخيمات اللجوء في لبنان، منوهاً إلى دور وجهود رئيس وأعضاء الاتحاد في إعادة بناء مكونات الاتحاد للنهوض باللعبة، التي سيكون لها حضور مميز على الساحة الرياضية الفلسطينية خلال الموسم الرياضي القادم.