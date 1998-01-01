اللجنة البارالمبية تكرم أبطال دوري الكراسي المتحركة

غزة / سما /

كرّمت اللجنة البارالمبية, أبطال دوري السلة للكراسي المتحركة, في الحفل الذي جرى بصالة سعد صايل في غزة الأربعاء.

وحضر الحفل كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية, وعايدة كاديا متيبا مسؤولة برنامج التأهيل في الصليب الأحمر, وأحمد موسى عضو برنامج التأهيل الجسدي, وناصر لبد وظريف الغرة ومحمد العربي وعيد شقورة وفؤاد أبو غليون أعضاء اللجنة البارالمبية, وعامر أبو رمضان ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة, والزملاء الإعلاميين, والمئات من الجماهير, ومندوبو الفرق المشاركة.

وقال أبو الحسن إنه سعيد باختتام منافسات المسابقة هذا العام, مشيدا بمؤسسة الصليب الأحمر على مساهمتها اللامحدودة منذ 2014 وحتى الآن في إنجاح البطولات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, وآملا أن يزداد الدعم في العام المقبل.

وشكر جميع اللجان الذين أسهموا في وصول بطولتي الدوري للرجال والفتيات للمحطة الختامية, متمنيا من الشركات الوطنية الاهتمام بشكل أكبر بذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الحفل منحت اللجنة البارالمبية دروعا وهدايا وميداليات للفائزين بالدوري, وكذلك جميع الفرق المشاركة, كما كرّمت أعضاء لجان التصنيف والتحكيم والمسابقات والدعم اللوجستي, بالإضافة لوسائل الإعلام الذي واكبت مجريات المسابقة, ومن ضمنها "الرسالة نت".

وفي الجوائز الفردية, فاز حسام القلازين (السلام) بجائزة أفضل لاعب وهداف, وحصل أحمد الدوش (الهلال الأحمر) على جائزة أعلى مسجل للنقاط, واقتنص أحمد أبو ناموس (البسمة) جائزة أفضل لاعب صاعد, وحاز رشاد الجماصي (جمعية المعاقين حركيا) على جائزة هداف الثلاثيات, كما تم تكريم محمد عجور (السلام) بجائزة اللاعب المثالي, ونادي جمعية دير البلح بجائزة أفضل فريق صاعد.

يشار إلى أن السلام أحرز المركز الأول في دوري الرجال, ونال الهلال الأحمر الوصافة, وحصل البسمة على المركز الثالث, أما في دوري الفتيات, فتوّج السلام باللقب, واقتنص الجزيرة المركز الثاني, على حساب الهلال الأحمر الثالث.