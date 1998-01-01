جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

برنامج مكثف لـ"اتحاد الشجاعية" استعدادا للإياب

الخميس 21 ديسمبر 2017 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج مكثف لـ"اتحاد الشجاعية" استعدادا للإياب



غزة / سما /

كثّف مصطفى نجم المدير الفني لاتحاد الشجاعية، تدريباته اليومية، استعدادا لإياب دوري الدرجة الممتازة في الثاني عشر من يناير المقبل.

ووضع نجم برنامج إعداد متكامل، لتجهيز الفريق لمرحلة الإياب، من خلال تدريبات اللياقة البدنية لرفع منسوب اللياقة البدنية، بالإضافة لتدريبات الكرة على ملعب الشهيد "أحمد الجعبري" في محررة "نيتساريم" بالمنطقة الوسطى.

ويسعى مدرب "المنطار" لاستغلال فترة التوقف, من أجل إعادة الثقة والروح للفريق، بعدما واجه صعوبات كثيرة خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

ويحظى الجهاز الفني للشجاعية، بدعم كبير من جانب مجلس الإدارة وأنصار ومحبي النادي, الذين يأملون ظهور الفريق بشكل مغاير خلال الدور الثاني.

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية أنهى الدور الأول من دوري الممتازة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

#مصطفى نجم #اتحاد الشجاعية

أخبار ذات صلة

"اتحاد الشجاعية" يتوج بـ بطولة "أمواج"

thumb

اتحاد الشجاعية يلتقي مع خدمات الشاطئ بـ"يوم الأسير"

مصطفى نجم

مصطفى نجم يقود أول تدريباته مع "اتحاد الشجاعية"

مجلس "يشع" يقود بناء غير قانوني مكثف في المستوطنات والبؤر الاستيطانية../هآرتس

مجلس "يشع" يقود بناء غير قانوني مكثف في المستوطنات والبؤر الاستيطانية../هآرتس

قائد جولاني"ومسؤول مجزرة الشجاعية غسان عليان يُصاب بـ"جلطة" خلال المناورات

حالة تأهب استعدادا لـ "مسيرة المليون"../ يديعوت احرونوت

حالة تأهب استعدادا لـ "مسيرة المليون"../ يديعوت احرونوت

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية