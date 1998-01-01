برنامج مكثف لـ"اتحاد الشجاعية" استعدادا للإياب

غزة / سما /

كثّف مصطفى نجم المدير الفني لاتحاد الشجاعية، تدريباته اليومية، استعدادا لإياب دوري الدرجة الممتازة في الثاني عشر من يناير المقبل.

ووضع نجم برنامج إعداد متكامل، لتجهيز الفريق لمرحلة الإياب، من خلال تدريبات اللياقة البدنية لرفع منسوب اللياقة البدنية، بالإضافة لتدريبات الكرة على ملعب الشهيد "أحمد الجعبري" في محررة "نيتساريم" بالمنطقة الوسطى.

ويسعى مدرب "المنطار" لاستغلال فترة التوقف, من أجل إعادة الثقة والروح للفريق، بعدما واجه صعوبات كثيرة خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

ويحظى الجهاز الفني للشجاعية، بدعم كبير من جانب مجلس الإدارة وأنصار ومحبي النادي, الذين يأملون ظهور الفريق بشكل مغاير خلال الدور الثاني.

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية أنهى الدور الأول من دوري الممتازة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.