جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

الخرطوم ترفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

الخميس 21 ديسمبر 2017 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخرطوم ترفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية



الخرطوم / وكالات /

أعلن السودان موقفه الرسمي الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسودان، التي وقعت عام 2016، موضحا أسباب ذلك.

جاء ذلك وفق ما نقلته مواقع سودانية، الخميس، مؤكدة أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض الاتفاقية "لأنها تعتبر مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعا لمصر".

وبحسب اتفاقية ترسيم الحدود تم بموجبها حينها تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، وتنازل مصر عنهما، ما أثار وقتها جدلا سياسيا واسعا في البلدين.

وجاء نص الاعتراض من وزارة الخارجية إلة الأمم المتحدة: "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من نيسان/ أبريل 2016".

ويحمل الخطاب تاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأعلن السودان التصعيد بهذا الخصوص، من خلال تجديد عزمه اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل قضية حلايب مع مصر.

وأضاف الخطاب أن الخرطوم "تؤكد كامل رفضها عما ورد في الاتفاقية من تعيين للحدود البحرية المصرية، بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعد جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية، مثلث حلايب السوداني".

وأشار إلى أنه "بناء على ما قرره القانون الدولي، لا سيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي اثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب".

ويأتي ذلك على الرغم من أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان قد هنأ في 14 نيسان/ أبريل 2016 نظيره السعودي عادل الجبير، خلال لقاء في العاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء".


ولكن غندور عاد بعد أيام من هذا اللقاء وخاطب الجبير ونظيره المصري في رسالتين منفصلتين، مطالبا تزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وورد في نص الرسالة: "ما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق".

أخبار ذات صلة

مصر تشرك فلسطين في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والسعودية ونقل تيران وصنافير للملكة

القطان ينفي تصريحات نسبت له على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر

فهمي: محاولة إعادة ترسيم الشرق الأوسط على أسس مذهبية يهدد الاستقرار

السيسي يصل السودان ويلتقي البشير بمطار الخرطوم

الخرطوم تعلن تواجد قوات سودانية في حلايب

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

الموت يفجع عائلة أبو بدر

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية