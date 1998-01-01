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فيديو ..صاحبة "عندي ظروف" تكشف الهدف من إباحية "كليبها"

الخميس 21 ديسمبر 2017 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..صاحبة "عندي ظروف" تكشف الهدف من إباحية "كليبها"



القاهرة /وكالات/

كشفت مطربة مصرية مغمورة تدعى "شيما"، ظهرت في فيديو كليب مثير للجدل "عندي ظروف"، الأسباب التي دفعتها لاستخدام إيحاءات جنسية.

وبث الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "هذا المساء" عبر قناة "دريم"، تسجيلا لـ"شيما"، تطالب فيه مخرج الفيديو بأن يظهرها بأجمل شكل، وأنها مستعدة للخروج عارية من أجل الشهرة.

وطالبت "شيما" في التسجيل مخرج الفيديو كليب بالعمل على إتقانه؛ كونه الفيديو الأول لها.

يذكر أن محكمة مصرية قضت بسجن "شيما" سنتين، وتغريمها 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بالتحريض على الفجور والفسوق.

وردت "شيما" -التي حضرت إلى المحكمة مرتدية نقابا؛ خشية تصوير وسائل الإعلام- بأنها لم تقصد التحريض على الفجور من خلال الفيديو، وأن المخرج مسؤول عن خروجه بهذا الشكل.

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