رونالدو يشيد برجل الأعمال المصري أبوهشيمة

القاهرة /وكالات/

أثنى اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، على شركة حديد المصريين، التي سبق أن مثلها في إحدى الحملات الإعلانية، موجها الشكر لمالكها، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، نشر رونالدو فيديو حملته الإعلانية مع "حديد المصريين" قائلا: "أنا حقا أقدّر الالتزام بصناعة تغيير حقيقي في حياة الناس، وهذا هو ما تفعله شركة حديد المصريين".

وكتب هاشتاج الحملة "#جيل_جديد_من_حديد".

بدوره، قام رجل الأعمال "أبو هشيمة" بالرد على رونالدو قائلا: "شكرا كريستيانو لثقتك".