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خاشقجي يكشف صفقة ضخمة لإطلاق أمير ورجل أعمال في السعودية

الخميس 21 ديسمبر 2017 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خاشقجي يكشف صفقة ضخمة لإطلاق أمير ورجل أعمال في السعودية



واشنطن/وكالات/

كشف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، عن صفقة تسوية ضخمة، لإطلاق أمير ورجل أعمال معتقل في فندق الريتز كارلتون على خلفية تهم متعلقة بالفساد.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال خاشقجي: "أمير ورجل أعمال اقترب من إتمام تسوية في الريتز مع الدولة يدفع 6-7 مليارات دولار".

وتابع أن الأمير "يصر على أن تكون حصة بشركته والدولة تريدها نقدا والله أعلم".

يذكر أن أنباء ترددت في الأيام الماضية عن وجود تسويات بين أمراء معتقلين، مع ولي العهد محمد بن سلمان تقضي بخروجهم من السجن، على غرار الأنباء التي قالت إن وزير الحرس الوطني الأسبق متعب بن عبد الله غادر الريتز كارلتون إلى قصره.

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