جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصدر أمريكي لـ"CNN": زورق ايراني مفخخ قرب الحديدة

الخميس 21 ديسمبر 2017 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمريكي لـ"CNN": زورق ايراني مفخخ قرب الحديدة



وكالات - سما-

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر عسكري أمريكي، قوله إن القوات الأمريكية البحرية رصدت زورقا إيرانيا تفجيريا من طراز "Shark 33" في رصيف رأس عيسى البحري، بالقرب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وبحسب المصدر، فإن الزورق يمكن أن يوجه بالقيادة الآلية في مهاجمة أهداف، دون الحاجة إلى وجود طاقم على متنه لشن هجوم.

وقال المصدر إن الزورق تم رصده قبل أيام من إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي في الرياض.

يذكر أن المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية، ويليام ماركس، قال في وقت سابق لـ"سي أن أن"، إن إيران زودت الحوثيين بزوارق تفجيرية، وإن الحوثيين نشروا هذه الزوارق لاستهداف البحرية السعودية".

أخبار ذات صلة

فيديو للحظة مغادرة الرئيس "هادي" من عدن في زورق بحري

مسؤول ايراني يكشف:"إسرائيل" طلبت من طهران عبر وسيط عدم التصعيد

قاض أمريكي

صدمة بعد تباهي قاض أمريكي رفيع بمغامراته الجنسية "الحميمية"

سفير أمريكي سابق: ضغوط أمريكية ودولية أوقفت "الحزم"

امير قطر تميم بن حمد

محققون من "FBI" يساعدون قطر في التحقيق لمعرفة مصدر قرصنة وكالتها

مصدر عراقي: "داعش" حاول بتفجيرات طريبيل نقل المعركة للأردن

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية