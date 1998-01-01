مصدر أمريكي لـ"CNN": زورق ايراني مفخخ قرب الحديدة

وكالات - سما-

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصدر عسكري أمريكي، قوله إن القوات الأمريكية البحرية رصدت زورقا إيرانيا تفجيريا من طراز "Shark 33" في رصيف رأس عيسى البحري، بالقرب من ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.



وبحسب المصدر، فإن الزورق يمكن أن يوجه بالقيادة الآلية في مهاجمة أهداف، دون الحاجة إلى وجود طاقم على متنه لشن هجوم.

وقال المصدر إن الزورق تم رصده قبل أيام من إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي في الرياض.



يذكر أن المتحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية، ويليام ماركس، قال في وقت سابق لـ"سي أن أن"، إن إيران زودت الحوثيين بزوارق تفجيرية، وإن الحوثيين نشروا هذه الزوارق لاستهداف البحرية السعودية".