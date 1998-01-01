عودة «الإخوان»؟!عريب الرنتاوي

جادل كثيرون بنهاية «عصر الإخوان»، ودخول المنطقة مرحلة «ما بعد الإسلام السياسي»، واستند هؤلاء إلى شواهد صلبة من ساحات عربية وإسلامية عدة، أظهرت تراجع مكانة الجماعة، وتآكل دور الحركات الدينية، وتعزز هذا الاعتقاد بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها «السلفية الجهادية» بمسمياتها المختلفة، وبات اليقين يسكن هؤلاء الخبراء والباحثين، في ضوء «الحملة المكارثيّة» التي تعرضت لها الجماعة في عدد من الدول العربية، والتحولات في المواقف الدولية منها، لكن تطورات الأسابيع القليلة الفائتة، تذهب بخلاف هذه التقديرات، وتشي بأن الجماعة ما زالت حاضرة، بل وما زالت قادرة على تجديد حضورها، وإبرام الصفقات والتسويات، وأنها أكثر من غيرها، ربما تكون مطلوبة ومرغوبة، حين يتصل الأمر بحاجة أطراف عديدة، لحركة الشارع، فهي الأقدر على تحريكه حتى الآن، برغم الضربات والنكسات العديدة التي ألحقت بها.

وربما يكون من حسن طالع الجماعة، أن يأتي إلى سدة الإدارة الأميركية رئيس مثل دونالد ترامب، ونائب رئيس مثل مايك بنس، وكلاهما مدجج بالروايات الدينية والخرافات والأساطير، فالسياسات التي انتهجتها هذه الإدارة، شجعت وتشجع على «يقظة» الخطاب الديني واستنهاضه، بعد أن تعرض لما تعرض من صدمات وخيبات، وإذا بنا نعود إلى «الدرس الأول» الذي يتعلمه «اليساريون الشباب» عادة: أقصى اليمين يلتقي دائماً مع أقصى اليسار، والخطاب الديني اليميني ينتج ويغذي خطاباً دينياً مقابلاً، باعتبار ذلك سنة الحياة، وقاعدة صلبة ومجربة في العمل السياسي والاجتماعي ... ولو كنت في مطرح الجماعة، لسجدت ركعتي شكر لله تعالى الذي يسر للجماعة ما يساعدها في تفكيك أطواق العزلة المضروبة حولها، وأعادها بقوة إلى الشوارع العربية والإسلامية.

في الأردن، وبعد سنوات من «الشيطنة» و»العزل» و»التفكيك»، عادت الجماعة إلى شوارع العاصمة والمدن الأردنية، وبصورة مرحب بها، وعلى الرغم من بعض «المناكفات» التي لا يخلو منها المشهد، من نوع اختيار أماكن مختلفة لممارسة الاحتجاجات والفعاليات ضد قرار ترامب، إلا أن الجماعة، عاودت حضورها، وأظهرت أنها عصية على الإلغاء، وأنها ما زالت تحظى بلقب «الجماعة الأم» عن استحقاق، برغم «التفريخات» التي وقعت في صفوفها خلال السنوات السبع الماضية.

وفي فلسطين، وبعد أن بدا أن حركة حماس، تعاني مصاعب العودة إلى أحضان محورها الأصلي: «محور المقاومة والممانعة»، وأن ثمة استمهالا غير بريء، في إعطاء «الابن الضال» ضوءاً أخضر للعودة إلى منزل العائلة، تبدو أطراف هذا المحور، باستثناء دمشق حتى الآن، هي من يتهافت لاسترداد الحركة إلى «بيت الطاعة»، وربما بشروط لم تكن الحركة لتحلم بها، فـ «المحور» الذي طالما برر وجوده وتوسعه بالتزام «القضية المركزية الأولى» يجد نفسه عاجزاً عن فعل أي شيء جدي في مواجهة قرار ترامب وما بعده، من دون حركة حماس، والفصائل و»الانشقاقات» الصغيرة التي نبتت على الساحة الفلسطينية بفعل «المال الإيراني الحلال»، لم ترق في حجمها ونفوذها وأدائها، إلى ما تتمتع به حماس من ثقل وازن، ومن يراقب سلوك أطراف هذا المحور، يرى أنها عادت للتعامل مع الحركة بوصفها «الابن المدلل»، بعدما كانت تتعامل معها بوصفها «الابن الضال»، والأهم من كل هذا وذاك، أن هذه العودة تتم بأقل قدر من الكلفة والمعارضة والرفض من قبل بقية تيارات العمل السياسي والوطني، المصدومة بقرارات واشنطن وسياساتها.

على أن العلامة الأكثر دلالة على «عودة الجماعة» هي ما حصل في «القمة الثلاثية» التي انعقدت في الرياض قبل عدة أيام، وحضرها وليّا العهد السعودي والإماراتي مع رئيس التجمع اليمني للإصلاح وأمينه العام، حيث جرى البحث في «استراتيجية المرحلة الجديدة» في الحرب على «يمن ما بعد عبد الله صالح» ... لقد كان مشهداً لافتاً حقاً، فبعد كل هذا العداء للجماعة، وتحديداً من قبل أبو ظبي، نرى لقاءً غير مسبوق، أحسب أن إخوان اليمن، لم يحلموا بمثله حتى في ذروة عزهم ومجدهم، ما يشي بأن للجماعة اليمنية، دوراً متعاظماً في حرب اليمن وسلامه، وهي حقيقة تدعمها الحالة المزرية لجماعة «الشرعية» خصوصاً على المستوى الجماهيري وفي معظم المحافظات اليمنية إن لم نقل جميعها... وإذا كانت هناك أسباب «يمنية» وراء الإفراج عن «التجمع»، إلا أن الخطوة لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي العام.

في تونس والمغرب، نجت الحركات الإسلامية، ذات الجذور الإخوانية القريبة أو البعيدة، من «مكارثيّة» المشرق والخليج العربيين، وبدا أن «النهضة» و»العدالة والتنمية» قد انخرطا وتماهيا مع النظامين السياسيين في بلديهما، فالانتخابات المتعاقبة تأتيهما بما يكفي من الأصوات لإدامة الحضور وحفظ «الشرعية» بل وتولي سدة القيادة في البلاد، وإن بشروط وقواعد، لا تسمح بالهيمنة والتفرد و»التمكين».

خلاصة القول، فإن الجماعة التي تكاد تُتم القرن الأول من عمرها، تعرضت خلالها لنكسات وانتصارات، تقدم وتراجع، تحالفات وانفراجات، عزلة وإقصاءات، تكاد تخرج من «شرنقة» جديدة، وجدت نفسها محاصرة في داخلها بعد سقوط نظامها في مصر في يونيو 2013... وإن كان من الصعب اليوم، التكهن بالوجهة التي ستسلكها التطورات، والموقع الذي ستحتله الجماعة فيها، فإن الأمر المؤكد أن المنطقة العربية – وربما الإسلامية – ستعيش، وعليها أن تتعايش - مع هذه الجماعة لسنوات وعقود قادمة، فهي أتقنت فن الخروج من عنق الزجاجة، وتعلمت كيف تنبثق من بين الركام والرماد.