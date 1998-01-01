باكستان تتحدى ترامب وسندعم مشروع يطالب واشنطن بالتراجع

اسلام اباد/سما/

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، أنها ستدعم مشروع القرار الأممي الذي يطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها بشأن القدس.

وقالت الحكومة في تغريدة على موقع "تويتر" : "باكستان ستدعم اليوم، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل".

جاء الموقف الباكستاني رغم تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، بقطع المساعدات الأمريكية عن أي دولة تصوت، لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين قراره باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يدعو ترامب إلى التراجع عن قرار اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.