جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أنباء عن تحضيرات أمريكية لكسر "أنف" كوريا الشمالية!

الخميس 21 ديسمبر 2017 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن تحضيرات أمريكية لكسر "أنف" كوريا الشمالية!



واشنطن / وكالات /

ذكرت صحيفة "The daily Telegraph" استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعد خطة لضرب كوريا الشمالية، بهدف وقف برنامجها الصاروخي والنووي.

ووفق معلومات الصحيفة، فقد عزز البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة بشكل كبير الاستعدادات لحل عسكري للمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية، على خلفية إخفاق الدبلوماسية في تحقيق النتيجة المأمولة.

وإحدى الصيغ المختلفة لسيناريو القوة، كما تلاحظ الصحيفة، هي تدمير منصة الإطلاق قبل أن تجري بيونغ يانغ تجربة صاروخية أخرى، قد تصبح مستودعات الأسلحة أيضا هدفا ذا أولوية. 

وعلق في هذا الشأن، مسؤول أمني أمريكي سابق قائلا إن "البنتاغون يحاول إيجاد خيارات تسمح بضرب الكوريين الشماليين على الأنف لنلفت انتباههم إلى أننا لا نمزح".

يذكر أن الجولة الأخيرة من التوتر حول كوريا الشمالية بدأت صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني، حين نفذت بيونغ يانغ أول عملية إطلاق صاروخي بعد توقف استمر 75 يوما.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حينها، أن التجربة أجريت على صاروخ جديد يحمل اسم "هواسيون – 15"، وصل بعد  53 دقيقة من إطلاقه إلى ارتفاع 4475 كيلو مترا، وقطع مسافة 950 كيلومترا.

ووفق خبراء، فإن هذا الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، يمكن أن يقطع مسافة تصل إلى 13 ألف كيلو متر، ما يعني أن مجاله التدميري قد يشمل كامل الأراضي الأمريكية.

#تحضيرات #أمريكية #كوريا الشمالية

أخبار ذات صلة

تحضيرات بواشنطن لمحادثات مع مسؤولين من كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحذر امريكا من "التهور " وانها مستعدة لخوض "حرب"

كوريا الشمالية

هل باتت الحرب وشيكة؟ حاملة طائرات أمريكية تتجه إلى سواحل كوريا الشمالية

ترامب و كيم جونغ أون

NBC : هل يغتال " ترامب " زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون ؟!

كوريا الشمالية تتوعد امريكا بـ"الالم والمعاناة"

كوريا الشمالية تُعلن تحقيق "الحلم النووي"

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

توتر العلاقات المصرية الامريكية على خلفية الدور المصري في مشروع قرار القدس

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية