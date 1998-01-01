صورة: وزير خارجية البحرين يعتبر فلسطين “قضية جانبية”

القدس المحتلة / سما /

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن قضية فلسطين قضية جانبية، وإنه ليس من المفيد إثارة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البحريني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب آل خليفة في تغريدته “ليس من المفيد اختيار معركة مع الولايات المتحدة حول قضايا جانبية بينما نكافح معا الخطر الواضح والحالي للجمهورية الإسلامية الثيوقراطية الفاشية”، في إشارة إلى إيران.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها، ما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا وإدانات دولية واسعة.