لرفضه الضغوط ..المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان يعلن نيته ترك المنصب

نيويورك ـ وكالات -

أعلن المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أنه لن يسعى للحصول على تفويض آخر بسبب الظروف الجيوسياسية.

وقال الأمير زيد ، اليوم الأربعاء "قررت ألا أسعى لتفويض لفترة ثانية, القيام بذلك، في السياق الجغرافي السياسي الحالي، قد يتطلب الركوع، وإغفال بيانات هامة، والحد من استقلال وقوة صوتي، الذي هو صوتكم"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وكان الأمير زيد قد عارض بشدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل, وإصداره أوامر لوزارة الخارجية ببدء إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.