رويترز : تراجع إيرادات "شريان مصر الحيوي"

القاهرة /وكالات/

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 473.9 مليون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

إلا أن إيرادات قناة السويس في نوفمبر/ تشرين الثاني زادت على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ببلوغها 389.2 مليون دولار.

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وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط، ما يعد الطريق الأسهل والأقصر والأوفر للرحلات التجارية.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 % إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات "رويترز" مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

المصدر: رويترز