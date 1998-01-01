ايران : لو كنا ندعم الحوثيين لأعلنا بكل شجاعة عن ذلك

طهران /وكالات /

رفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بتزويد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالصواريخ، على خلفية اعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض أمس الاثنين.

وشدد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الأربعاء، أثناء الاجتماع العام لقادة الجيش، على أن الاتهامات التي جاءت أمس على لسان مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي لا أساس لها، مضيفا أن هذه "المزاعم الخاوية" لا تدل إلا على فشل السياسات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف حاتمي تصريحات هايلي بأنها بمثابة استعراض مثير للضحك وعديم القيمة، مؤكدا أن إيران سوف تتابع القضية من الناحية القانونية.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن طهران لا علاقة لها بالسلاح الموجود في أيدي الحوثيين، نافيا وجود أي صفقة تسليح بين إيران و"أنصار الله".

وقال الدبلوماسي الإيراني إنه لو دعمت إيران الحوثيين بالسلاح في الواقع، لكانت لديها الشجاعة الكافية للإعلان عن ذلك، مشيرا إلى أن جماعة "أنصار الله" حصلت على أسلحتها من المستودعات العسكرية التي كانت لدى الحكومة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية اعترض أمس جنوب الرياض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه قصر اليمامة في العاصمة السعودية.

وحملت هايلي إيران مرة أخرى المسؤولية عن تزويد الحوثيين بالصواريخ، مقترحة فرض عقوبات أممية ومنع طهران من ممارسة أي أنشطة في المجال الصاروخي.