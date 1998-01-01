نادين نجيم تكشف تفاصيل إنسحابها من "الهيبة 2"

عالم الفن

لأوّل مرّة كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم تفاصيل إنسحابها من "الهيبة 2"، وقالت: "عندما تُشاهدون العمل في رمضان 2018، ستعلمون لماذا نادين نجيم غائبة عن أحداثه، ولكن حالياً لا أستطيع الكشف عن تفاصيل إضافية حتى لا تحترق صورة العمل. ولكن "عليا" في "الهيبة" ليس في مقدورها أن تتابع، فالقصة ذهبت في اتجاه جديد، وهناك شخصيات جديدة دخلت إلى العمل".

وأضافت نجيم: "أنا من مناصري القول الشهير: "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم". وتأكّد، لو أن الله كتب لي المتابعة في "الهيبة" فهذا سيكون لمصلحتي، لكن قُدِّر لي العكس، وهذا أيضاً يصبّ في مصلحتي، وأنا أثق بقوة في ما أقدّمه".

ولفتت الى أنها لم تكن تتخيّل أنّها تركت أثراً في الناس إلى هذا الحدّ، وتابعت: "لمستُ ذلك بعد اعتذاري عن الجزء الثاني، وحتى اليوم هناك حملات على "تويتر" تُطالب بعودتي إلى العمل".

وشددت نجيم على أنّ الأمر لا يتوقف على حجم الدور أو نوعية المشاهد، بل يتعلق بشخصية الممثل الذي يؤدي الدور ويترك انطباعاً لدى الآخرين.