أفضل هواتف ذكية بكاميرا عالية الدقة خلال 2017

وكالات / سما /

ظهرت خلال العام 2017 العديد من الهواتف الراقية المميزة التي جاءت بمميزات وخدمات مفيدة للكثير من المستخدمين، جنبا إلى جنب دعمها بالكثير من التحسينات، ومن أهمها الكاميرا، وفيما يلي قائمة لأفضل هواتف ذكية ظهرت خلال 2017 من حيث الكاميرا.

- هواتف غوغل Pixel 2 و 2 XL

من أبرز الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة غوغل خلال العام الجاري، حيث دعم الهاتفين بكاميرا خلفية 12 ميغا بيكسل، مع وجود ميزة التركيز التلقائي autofocus، وتعتمدا كاميرا غوغل على خوارزميات معينة تساعدهم على التقاط أفضل صور يمكن الحصول عليها، وتضم كاميرات هواتف غوغل الكثير من الأوضاع والمميزات

- هاتفي LG V30 / G6

تتفوق كاميرا LG V30 على كاميرا G6، خاصة وأن V30 يوفر كاميرا خلفية مزدوجة إحداهما بدقة 16 ميغا بيكسل وفتحة عدسة 1.6/f وهي أكبر من أي فتحة لعدسة كاميرا هاتف موجود بالسوق في الوقت الحالي. بينما الأخرى بدقة 13 ميغا بيكسل كما أن العدسات المستخدمة لهذه الكاميرا زجاجية بدلا من البلاستيكية الموجودة بالهواتف الأخرى مما يسمح بوصول المزيد من الضوء لأجهزة الاستشعار مما يساهم فى تحسين جودة الصورة. أما G6 فهو يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل وزاوية عرض 125 درجة يمكنها تثبيت الصورة البصرية وإجراء ضبط تلقائي للصورة، لكنهما يظلان أفضل من الكثير من الهواتف الأخرى.

- هاتفي Apple iPhone X / iPhone 8 Plus

تتميز كاميرا آيفون X بميزة التثبيت البصري الثنائي OIS، مع وجود فلاش رباعي بالهاتف، أما هاتف آيفون 8 بلس، فهو يستخدم عدسة بفتحة ƒ/2.8، مما يجعله يقدم صور أكثر إضاءة، وتبدو كاميرا آيفون X أفضل من كاميرا آيفون 8 بلس بشكل واضح، حيث تضم تأثير العمق ومزايا مترتبة عليها مثل البورتريه وإضاءته وميزة Animoji.

-هاتف Huawei Mate 10 / Mate 10 Pro

ولا يختلف نظام التصوير في كلا الهاتفين، حيث يتمتع هذا الإصدار بنظام تصوير مميز، يتيح التقاط العديد من الصور بجودة عالية وتقنيات مختلفة، حيث يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، وتعمل بدقة تبلغ 20+12 ميغا بيكسل، كما تدعم الضبط التلقائي للبؤرة وتعمل بحساس من النوع CMOS، وتأتي بفتحة عدسة f/1.6 فى العدستين، كما يوجد فلاش Dual LED.

- هاتف HTC U11+/U11

يوفر هاتف HTC U11 كاميرا مميزة تضم مستشعر بحجم 1/2.55 بوصة، مما يسمح للجهاز بإنتاج نتائج مميزة في الظروف التي تكون فيها الإضاءة منخفضة، وبفضل ميزة التركيز التلقائي الهجين الثنائي البؤرة، فينبغى أن يكون التركيز سريع جدا حتى في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة.