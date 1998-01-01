جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

زر "الغفوة" في فيسبوك يسمح بإخفاء الأصدقاء المزعجين

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زر "الغفوة" في فيسبوك يسمح بإخفاء الأصدقاء المزعجين



وكالات / سما /

 أطلق موقع فيسبوك ميزةً جديدة تتيح لك إخفاء أكثر أصدقائك إزعاجاً.

إذ طرحت الشبكة الاجتماعية زر "الغفوة" الذي يمنع التحديثات الخاصة بأشخاصٍ بعينهم من الظهور في صفحة "آخر الأخبار" بالموقع.

وتعمل هذه الميزة أيضاً مع الصفحات والمجموعات.

يستمر تأثير هذه الميزة لفترة مؤقتة تصل إلى 30 يوماً كما ذكر موقع Life Hacker، ولن يعلم أيٌ من الأصدقاء أو الصفحات أو المجموعات التي تريد "إخفاءها" بذلك.

ويقول موقع فيسبوك نقلاً عن صحيفة The Independent البريطانية، إنَّ هذه الميزة تمنحك "مزيداً من التحكم" في الأخبار التي تظهر على حسابك "وذلك حتى تستمع بالوقت الذي تقضيه في متابعة موقع فيسبوك".

لإخفاء تحديثات شخص أو صفحة أو مجموعة ما، كل ما تحتاج إليه هو النقر على زر "الخيارات" في الركن العلوي الأيمن للمنشور، وتحديد خيار "غفوة".

ويقول موقع فيسبوك إنَّك ستتلقى تنبيهاً قبل انتهاء فترة الغفوة، ويمكنك إيقاف هذا الإعداد في أي وقت.

وكتبت شروتي موراليداران مديرة المنتجات في موقع فيسبوك منشوراً قالت فيه: "هل ترى العديد من الصور لقِطّة عمَّك الجديدة؟ هل تغريك صديقتك بعدد لا نهائي من صور وجبة الطعام من رحلتها في باريس؟ اتضح أنك لست الوحيد".

وتابعت: "سمعنا من الناس أنَّهم يريدون المزيد من الخيارات لتحديد ما يريدون متابعته على حساباتهم على فيسبوك ومتى يريدون متابعته. ومع زر "الغفوة"، لن تضطر إلى إلغاء المتابعة Unfolow أو إلغاء الصداقة Unfriend بشكلٍ دائم، إذ يمكنك الآن التوقف عن متابعة منشورات شخص ما لفترة قصيرة من الوقت".

أصبح هذا الخيار الجديد متاحاً الآن، وهو بديل أقل حدة من إلغاء متابعة الأصدقاء بصورة دائمة، وإذا لم يكن بإمكانك الوصول إلى خيار "الغفوة" بعد، فذلك لأنَّ عملية إطلاقه ما زالت جارية. ويقول موقع فيسبوك إنَّ الخيار سيظهر للجميع قبل نهاية الأسبوع.

واعترفت الشركة في الأسبوع الماضي بأنَّ مواقع الشبكات الاجتماعية قد تؤثر على مستخدميها بالسلب، مضيفةً أنَّها لديها الكثير لتعلمه.

وكشفت دراسةٌ أجرتها جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة ييل أنَّ مستخدمي موقع فيسبوك ممن يزيد معدَّل نقراتهم على الروابط بأربعة أضعاف عن الشخص العادي أو يزيد معدَّل إعجابهم بالمنشورات ضِعف الشخص العادي "قالوا في مسحٍ أجرته الجامعتان إنَّ صحتهم العقلية أسوأ من المتوسط".

#الغفوة #فيسبوك

أخبار ذات صلة

thumb

خاصية جديدة من "فيسبوك" لطلب المال من الأصدقاء

"فيسبوك" ينبه المستخدمين عندما يبدأ الأصدقاء بكتابة تعليق

هكذا تتخلص من أصدقائك المزعجين في فيسبوك

860x484 (7)

إماراتية تبتكر تطبيقا "يخرس" المزعجين

تنزيل

زر "الغفوة" يخلَّصك من منشورات صديقك المزعج

مخصصة للفئة العمرية أكبر من «18».. «فيسبوك» يضيف أداة جديدة لإيجاد الأصدقاء

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

“MBC” تعيد علا الفارس والسعوديون يحتجون مجددا

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية