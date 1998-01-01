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فيديو.. عملية خطف تلميذة في وضح النهار في الصين!

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. عملية خطف تلميذة في وضح النهار في الصين!



غرائب و عجائب

أظهر فيديو صادم اللحظة التي أقدم خلالها رجل على اختطاف تلميذة مدرسة في شارع مزدحم في شرق الصين.

واللافت هو أن الفتاة لم تكن على دراية بأن شخصاً يقوم بملاحقتها، عندما كانت في طريق عودتها من المدرسة الى المنزل.

وبحسب الفيديو، يظهر الرجل وهو يضع الفتاة في شاحنة صغيرة يقودها رجل آخر، من ثم غادرا مسرعين مع الفتاة، بالرغم من أن بعض شهود العيان حاولوا إيقافهما.

ويُعتقد أن هذه الحادثة وقعت في تايتشو بمقاطعة تشجيانغ يوم 11 كانون الأول.

وبحسب موقع ifeng.com، فإن الشرطة لا تزال تجمع المعلومات حول الحادثة، كما أن العناصر يحاولون تعقب مسار الشاحنة.

#خطف #تلميذة

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