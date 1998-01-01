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خبر سار للسيدات... إليكن فوائد التسوّق!

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبر سار للسيدات... إليكن فوائد التسوّق!



وكالات / سما /

شريكاتهم في التسوّق باستمرار، إلا أنّ ما لم يعلموه من قبل هو أن للتسوّق منافع عدّة، ومنها:

- يساعد التسوق على التخلّص من شعور التوتر والقلق، إذ يتخلل محادثات مع الأصدقاء والبائعين، كما أظهرت دراسة أميركية أنّ هورمون التوتر "الكورتيزول" ينخفض خلال التسوق.

- يساهم التسوّق في تحسين المزاج، إذ يرتبط بتحقيق إنجاز معين، كما يحفّز

إفراز هورمون الدوبامين المرتبط بالشعور بالسعادة.

- يحفّز التسوق النشاط الدماغي، فعلى سبيل المثال، يتطلب إنجاز حسابات مالية، كما يعتبر من أنواع الرياضة إذ يتخلل السير وصعود الأدراج وغيرها من الحركات البدنية.

- يساعد على إطالة أمد حياة السيدة ويجعلها بصحة جيدة لأنّ الأمر يتطلب مجهودًا بدنيًا يرتبط بالحفاظ على صحة الجسم.

#التسوق #السيدات

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