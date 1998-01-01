الفيديو.. مدير يذلّ موظفاته خلال حفل الشركة السنوي!

غرائب و عجائب

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات غريبة ظهرت فيها موظفات أجبرن على صفع بعضهن البعض على الوجه خلال حفلة نهاية العام من تنظيم الشركة التي يعملن فيها.

ويقال إن النساء اللواتي يعملن لصالح شركة العناية بالجمال والبشرة Nanchang Jinhuayuan Meiye، كان أداؤهن ضعيفاً وأقل من المستوى المطلوب طوال العام.

وأفيد بأن الرؤساء المسؤولين في الشركة قد أجبروا الموظفات على معاقبة بعضهن البعض من أجل الحفاظ على وظائفهن.

وقد تم تنفيذ هذه "العقوبة القصوى" على خشبة المسرح خلال حفل نهاية العام للأعمال الذي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية 14 للشركة.

وأمام مئات الموظفين، ركعت 12 موظفة من قسم المبيعات على خشبة المسرح وبدأن بصفع بعضهن البعض على الوجه إلى حين طلب منهن صاحب العمل التوقف.

وقد انتشرت لقطات هذه الحادثة الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي وقد حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة.