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شاهد :أول فيديو للحظة إطلاق الصاروخ الباليستي "الحوثي "على قصر بالرياض

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد :أول فيديو للحظة إطلاق الصاروخ الباليستي "الحوثي "على قصر بالرياض



الرياض / وكالات /

عرضت قناة "المسيرة"، المقربة من جماعة "أنصار الله" في اليمن مقطعاً مصوراً يسجل ما قالوا إنه إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.


كما عرض حساب "الإعلام الحربي اليمني"، على فيسبوك صوراً للصاروخ "بركان H2"، الذي أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراضه، أمس الثلاثاء، قبل توجهه إلى قصر اليمامة في الرياض.

وقالت القوة الصاروخية اليمنية، أمس الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخاً من نوع "بركان 2 إتش"، نحو اجتماع للقادة السعوديين بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، مؤكدة "أن الصاروخ أصدر من قاعدة تبعد عن الهدف ألف كيلومتر، وذلك لمرور ألف يوم على بدء العدوان السعودي على اليمن".

وأضافت أن "الصاروخ اليمني أصاب هدفه، والذي يبعد مسافة كيلو ونصف عن مبنى السفارة الأمريكية في الرياض، مؤكدة أن حي السفارة يبعد 500 متر عن القصر الملكي السعودي.

من جانبه أعلن الصحفي العسكري باباك تاغفاي أن صواريخ منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" في المملكة العربية السعودية، فشلت في اعتراض الصاروخي الباليستي، الذي أطلقه "أنصار الله" يوم الثلاثاء 20 كانون الأول/ديسمبر.


ووفقا لأقواله، فإن السعودية أطلقت 5 صواريخ من طراز."MIM-104C" من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" على الصاروخ الباليستي "بركان- 2 إتش"، مؤكدا أن الصواريخ لم تتمكن من اعتراض صاروخ "أنصار الله"، إلا أن الصاروخ البالستي لم يصل إلى الهدف أيضا.

#الصاروخ الباليستي #الحوثيين #الرياض

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