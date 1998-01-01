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التحالف الذي تقوده السعودية يقرر استمرار فتح ميناء الحديدة رغم صاروخ الحوثيين

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف الذي تقوده السعودية يقرر استمرار فتح ميناء الحديدة رغم صاروخ الحوثيين



صنعاء /وكالات/

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين، استمرار فتح ميناء الحديدة لمدة شهر لإدخال المواد الغذائية، وذلك رغم قيام الحوثيين أمس الثلاثاء بإطلاق صاروخ باليستي تجاه العاصمة الرياض.

وقالت القيادة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار يأتي استمرارًا لحرص دول التحالف على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني"، ولكنها أكدت أنه تم تكثيف الإجراءات المتعلقة بالتفتيش. وأضاف التحالف في بيانه، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء، أن ميناء الحديدة سيظل مفتوحا لدخول "المواد الإنسانية والإغاثية والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها سفن الوقود والمواد الغذائية، لمدة ثلاثين يومًا".

وكانت السلطات السعودية أعلنت أمس أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جنوب الرياض، دون وقوع أي ضرر. وكان التحالف قرر الشهر الماضي إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى اليمن بعد هجوم صاروخي مماثل على مطار الرياض الدولي.
 

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