جامعة فلسطين تحقق بطولة القدس

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توّج منتخب جامعة فلسطين بلقب بطولة "القدس" لمؤسسات التعليم العالي، بعد تغلبه على جامعة الأزهر (1-0) ، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب جامعة فلسطين.

وحضر النهائي د. موسى أبو سليم نائب رئيس جامعة فلسطين، ود. سالم درويش عميد شؤون الطلبة بجامعة فلسطين، ود. أكرم شعث مدير فرع الجنوب بجامعة فلسطين، وأ. مؤمن العزازي رئيس الاتحاد الرياضي في مؤسسات التعليم العالي، وأ. محمد عفانة وأ. أحمد أبو حليمة وأ. أحمد عبد الوهاب أعضاء الاتحاد الرياضي.

ويدين منتخب جامعة فلسطين بانتصاره إلى بلال شعت الذي سجل هدف المباراة الوحيد (53).

يشار إلى أن البطولة جرت برعاية جامعة فلسطين، وتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.