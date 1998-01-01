الملك سلمان : " أنا أيضا بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل ”

الرياض / وكالات /

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، عن الموقف الحقيقي للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز من إسرائيل.



وروى موسى تفاصيل حوار قصير دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي.



وقال موسى، خلال حوار مع برنامج “العاشرة مساء”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة “دريم”: “الملك سلمان قالي يا أخي أنا أيضا بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل”.



ويذكر أن هذه العبارة مقطع من أغنية شائعة جدا في مصر وبعض الدول العربية للمغني الشعبي شعبان عبد الرحيم.



وفي تعليقه على استخدام أمريكا حق الفيتو ضد مشروع القانون المصري في مجلس الأمن، قال موسى إنه كان أمرا متوقعا أن تصوت أمريكا ضد مشروع القانون المصري بشأن القدس، لكن تصويت 14 دولة بما فيها أربع دول دائمة العضوية وكل الدول غير الدائمة، دليل على أن العالم كله يقف وراء القدس وشرعية حقوق الفلسطينيين فيها، وضرورة التعامل مع القدس طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ورفض أي تلاعب في حقوق الفلسطينيين في القدس.



وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، قال موسى، إنه لا يرغب في الترشح، مضيفا: “المنطق والعقل يقولان لي: نكتفي بما حصل من قبل خلال ترشحي، وإن الأمر لا يحتمل معركة أكون أنا طرفا فيها”.