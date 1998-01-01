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العبادي يهدد بالتدخل لحماية مواطني كردستان العراق

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
العبادي يهدد بالتدخل لحماية مواطني كردستان العراق



بغداد/وكالات/

هدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بالتدخل للدفاع عن المواطنين في كردستان العراق على خلفية تقارير عن مقتل عدة أشخاص في مظاهرات عمت معظم مدن الإقليم.

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقده اليوم الثلاثاء، إن "على السلطات في إقليم شمالي البلاد احترام المظاهرات السلمية، ونحن في الحكومة الاتحادية لن تقف مكتوفي الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على أنه "لا يمكن صرف جميع رواتب الموظفين في إقليم كردستان بسبب وجود فساد".

وتشهد غالبية مدن إقليم كردستان، منذ صباح أمس الاثنين، مظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، فيما أعلنت حركتا "التغيير" و"الجماعة الإسلامية الكردستانية" دعمهما لمطالب المتظاهرين.

وأعلن المتحدث باسم مديرية صحة قضاء رانية، طه محمد، مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين، الثلاثاء، برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات بمدينة السليمانية.

وأفاد شهود عيان، بأن متظاهرين أضرموا النيران في مقرات "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني" بناحية التكية في السليمانية.

المصدر: السومرية نيوز + الأناضول

#المالكي #العراق #كردجستان

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