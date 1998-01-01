تفاصيل جديدة حول الصاروخ اليمني على قصر اليمامة

الرياض / وكالات /

أفادت معلومات أن الصاروخ اليمني الذي أطلقته القوة الصاروخية اليمنية نحو اجتماع للقادة السعوديين بقصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض، قد أطلق من قاعدة تبعد عن الهدف ألف كيلومتر، وذلك بمناسبة مرور ألف يوم على بدء العدوان السعودي على اليمن.

وأوضحت المعلومات أن صاروخ "بركان 2 إتش" تم إطلاقة من موقع يبعد مسافته عن الهدف ألف كيلومتر، وأنه قد أطلق في اليوم الألف عن بدء العدوان السعودي على اليمن.

وأصاب الصاروخ اليمني هدفه والذي يبعد مسافة كيلومتر ونصف عن مبنى السفارة الأميركية في الرياض، كما وأن حي السفارة لم يبعد سوى 500 متر عن القصر.

واستهدف الصاروخ اجتماعا للقادة السعوديين بقصر اليمامة المقر الرئيسي لمكتب الملك السعودي والمحكمة الملكية، إذ سمع في الساعة 1050 بتوقيت غرينتش صوت الانفجار.

والاجتماع كان للإعلان عن الميزانية السعودية، حيث سمع صوت الانفجار قبل موعد إعلان الميزانية السعودية بقليل.

ويتم إعلان الميزانية السعودية من قصر اليمامة عادة من قبل الملك.

وكان الملك السعودي قد استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا القصر.