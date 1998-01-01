استشهاد ضابط مصري بهجوم صاروخي على مطار العريش ونجاة وزيري الدفاع والداخلية

غزة / سما /

استشهد ضابط وأصيب جنديين بجروح مختلفة، جراء استهداف مطار العريش في محافظة شمال سيناء بقذيفة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، الثلاثاء.



و قال المتحدث العسكري باسم القوات المصرية تامر الرفاعي، اليوم الثلاثاء إن مسلحين استهدفوا مطار العريش بقذيفة خلال تواجد وزيري الداخلية مجدي عبد الغفار والدفاع صبحي صدقي هناك.

وأضاف المتحدث أن الهجوم اسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين بجروح.

واكد المتحدث أن القذيفة أتلفت إحدى طائرات الهليكوبتر جزئيا.

وأوضح أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قاموا بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة.

