صور: قوات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا في سماء الرياض

وكالات - سما -

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن باتجاه العاصمة الرياض، وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم يسفر اعتراض الصاروخ عن أي أضرار في المدينة.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن دوي انفجار شديد سمع في العاصمة السعودية الرياض، وقالت وسائل إعلام سعودية إن الانفجار ناجم عن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وتداول لرواد شبكات التواصل الاجتماعي صورًا لانفجار في سماء الرياض قالوا إنه للصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن، ونجح الدفاع الجوي السعودي في اعتراضه قبل السقوط في العاصمة.

وقالت حسابات موالية لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، إن الجماعة أطلق صاروخًا باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

ومن جانبه، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه اعترض صاروخًا باليستيًا فوق مدينة الرياض