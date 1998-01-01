أبل تثير غضب عملائها في الكريسماس

وكالات / سما /

أعلنت شركة أبل أن متاجرها في جميع أنحاء العالم ستخلو من سماعات أذن حتى نهاية أعياد الكريسماس ما أثار استياء العملاء.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن شركة أبل أن سماعات الأذن اللاسلكية لن تكون متاحة في متاجر العالم وخصت بالذكر الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك حتى يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتسبب إعلان أبل عن هذا الخبر في غضب عملاء الشركة الذين عبروا عن أسفهم عبرموق تويتر، إذ صرح أحد المستخدمين قائلا إن هذا الخبر "كسر قلبه في الكريسماس"، فيما رأي آخر أنه لو كانت سماعات الأذن اللاسلكية متاحة في المتاجر لكانت هدية رائعة في الكريسماس.