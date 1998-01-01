جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

أديداس تُعلن إغلاق قسم تطوير التقنيات القابلة للارتداء

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أديداس تُعلن إغلاق قسم تطوير التقنيات القابلة للارتداء



وكالات / سما /

 أعلن الفرع الأمريكي لشركة أديداس الألمانية عن إغلاق قسم تطوير التقنيات الرياضية القابلة للارتداء دون تحديد الأسباب، مؤكّدًا أن العاملين فيه سيتم نقلهم للعمل في أقسام أُخرى داخل الشركة.

ويعني الكلام السابق بنسبة كبيرة أن الشركة لم تعد مُهتمة بتطوير تقنيات رياضية قابلة للارتداء وستُركّز على تطبيق Runtastic وعلى تطبيقها الخاص بالتسوّق الإلكتروني فقط، مع تعاونها مع بقيّة الشركات مثل Fitbit لتطوير مُستشعرات رياضية جديدة، لكنها لن تتحمّل مسؤولية التطوير لوحدها بعد الآن.

ولا تُعرف خطط الشركة في هذا المجال بعد. لكن انتقال العاملين في قسم التقنيات الذكية القابلة للارتداء للعمل في أقسام أُخرى يعني أن جميع الأقسام ستفهم بشكل عميق كيف تعمل تلك التقنيات، وستدمج بالتالي خبرتها في المجال الرياضي مع أخذ النواحي التقنية بعين الاعتبار.

#أديداس #التقنيات الرياضية

أخبار ذات صلة

نيكسي.. كاميرا قابلة للارتداء تلحقك بمغامراتك

TZOA .. أول جهاز قابل للارتداء "يخبرك أين تجد هواء نقيا"

إتش تي سي تُعلن عن النسخة العالمية من هاتف Desire 620

إنتل تُعلن عن الكمبيوتر الصغير Compute Stick

جوجل تُعلن عن خدمة مدفوعة لإزالة إعلاناتها من مواقع الإنترنت

أدوبي تُعلن عن نسخة خاصة بمتصفح كروم من "وتوشوب"

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

“MBC” تعيد علا الفارس والسعوديون يحتجون مجددا

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية