أديداس تُعلن إغلاق قسم تطوير التقنيات القابلة للارتداء

وكالات / سما /

أعلن الفرع الأمريكي لشركة أديداس الألمانية عن إغلاق قسم تطوير التقنيات الرياضية القابلة للارتداء دون تحديد الأسباب، مؤكّدًا أن العاملين فيه سيتم نقلهم للعمل في أقسام أُخرى داخل الشركة.

ويعني الكلام السابق بنسبة كبيرة أن الشركة لم تعد مُهتمة بتطوير تقنيات رياضية قابلة للارتداء وستُركّز على تطبيق Runtastic وعلى تطبيقها الخاص بالتسوّق الإلكتروني فقط، مع تعاونها مع بقيّة الشركات مثل Fitbit لتطوير مُستشعرات رياضية جديدة، لكنها لن تتحمّل مسؤولية التطوير لوحدها بعد الآن.

ولا تُعرف خطط الشركة في هذا المجال بعد. لكن انتقال العاملين في قسم التقنيات الذكية القابلة للارتداء للعمل في أقسام أُخرى يعني أن جميع الأقسام ستفهم بشكل عميق كيف تعمل تلك التقنيات، وستدمج بالتالي خبرتها في المجال الرياضي مع أخذ النواحي التقنية بعين الاعتبار.