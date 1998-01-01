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أمرأة تخدع السلطات لأكثر من 20 سنة!

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمرأة تخدع السلطات لأكثر من 20 سنة!



غرائب و عجائب

استطاعت امرأة أمريكية الاحتيال على السلطات المحلية واستلام معاش والدتها التقاعدي لأكثر من 20 عاما بعد وفاة الأم.

وفي حديث عن الحادثة الغريبة قالت قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "تلقت المواطنة الأمريكية إما كارتر ألكسندر حكما بالسجن لمدة 13 شهرا لاحتيالها على السلطات المحلية واختلاس الأموال العامة واستلامها مبالغا من الحكومة وصلت إلى 298.1 ألف دولار كمعاش تقاعدي عن أمها التي كانت متوفية أصلا منذ أكثر من 20 عاما".

ووفقا للمعلومات الواردة في التحقيقات فإن "المرأة المذكورة نالت حق رعاية والدتها المتقاعدة عام 1991. ومنذ ذلك الحين، بدأت السلطات المحلية بتحويل معاش أمها التقاعدي إلى حسابها المصرفي كونها ستتحمل كافة تكاليف الرعاية. وعام 1993 توفيت ولدتها، لكن المرأة استمرت باستلام الأموال لأكثر من 20 عاما دون أن تبلغ الجهات المعنية، واستمرت بإرسال التقارير الكاذبة التي فصلت فيها كيفية صرف الأموال لهيئة الرعاية الاجتماعية كل عام، والتي أكدت فيها أن والدتها ما تزال على قيد الحياة".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان تشهد حوادث احتيال مشابهة، ففي العام 2015، ألقت السلطات اليابانية القبض على امرأة مسنة اتضح أنها تسلمت دوريا المرتب التقاعدي لأبويها اللذين توفيا منذ نحو 50 عاما.

#السلطات #راتب

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