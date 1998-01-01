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فيديو.. موقف طريف لمذيعة امريكية كانت تستعد للظهور أمام الكاميرا

الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. موقف طريف لمذيعة امريكية كانت تستعد للظهور أمام الكاميرا



غرائب و عجائب

 تعرضت مراسلة تلفزيونية من ولاية وسكنسون الأميركية لهجوم بكرات الثلج من قبل المصور المرافق لها، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم تقرير إخباري.

ونشر مقطع فيديو على صفحة قناة فوكس 6 الأميركية على "فيسبوك" يظهر المصور، وهو يمازح زميلته دوبونت ويرمي بكرة ثلج على وجهها، قبل أن تعمد الأخيرة لتنظيف وجهها استعداداً لتقديم تقريرها.

وفي ردة فعل عفوية، توعدت دوبونت أن تنتقم من زميلها المصور بنفس الطريقة بعد الانتهاء من بث التقرير.

وعلقت المراسلة على ما حدث: "لم أكن أتوقع بأن يحدث هذا الأمر على الرغم من أنني أعلم بأن المصور يحب المزاح كثيراً".

وأضافت دوبونت إنها لم تشعر بالانزعاج مما فعله زمليها، وأنها تقبلت الأمر بروح رياضية، وشعرت بأن هذه الدعابة ستساعدها على تقديم التقرير بشكل أفضل، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

#مذيعة #طريف

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