موعد توزيع رعاية "الوطنية موبايل" على أندية الدرجة الممتازة

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن موعد وصول الدفعة الأولى من رعاية شركة "الوطنية موبايل" لأندية دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وقال هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن الدفعة الأولى من شركة "الوطنية موبايل" ستصل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال الأيام المقبلة, لأجل توزيعها على أندية دوري الممتازة.

ومن المتوقع أن تُنعش الدفعة المالية أوضاع اللاعبين قليلا, في ظل معاناتهم الأمرّين منذ بداية الموسم.

يشار إلى أن شركة "الوطنية موبايل" ترعى دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة, والمحترفين بالضفة المحتلة.