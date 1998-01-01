كيف تتجنب الشاشة السوداء بفيديوات ويندوز

وكالات / سما /

يتوجب على أصحاب حواسيب ويندوز تثبيت "ترميز الفيديو العالي الكفاءة" (HEVC) يدويا بعد تثبيت تحديث المبدعين الخريفي (fall creators update) من نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، وإلا فقد تظهر شاشة سوداء عند تشغيل بعض مقاطع الفيديو أو عند تشغيل خدمات تدفق البيانات.

وترميز الفيديو العالي الكفاءة -الذي يعرف أيضا بـH.265- هو معيار لضغط الفيديو حل محل المعيار السابق (H.264) الذي كان بحد ذاته تطورا كبيرا في مجال ضغط الفيديو، لكن المعيار الجديد يستطيع تحقيق جودة الصورة ذاتها مع درجة ضغط أكبر مما يؤدي إلى ملفات فيديو أصغر حجما.

ولأن ملفات الفيديو باتت تستخدم المعيار الجديد، فقد يواجه مستخدمو ويندوز 10 مشاكل بعد تثبيت تحديث المبدعين الخريفي، مثل سماع صوت الفيديو دون ظهور الصورة، نظرا لأن مايكروسوفت لم تطرح ترميز الفيديو مع هذا التحديث على العكس من جميع إصدارات ويندوز 10 السابقة.

ولعلاج المشكلة يتوجب على المستخدمين تثبيت الأداة الإضافية المجانية (HEVC video extension) اللازمة لتشغيل الفيديو من متجر تطبيقات مايكروسوفت.

ولمعرفة إن كان ويندوز 10 على حاسوبك يعمل بنسخة تحديث المبدعين الخريفي، فعليك التحقق من رقم الإصدار -وهو 1709- وما يعرف أيضا برقم البناء حيث سيكون 16299. ويمكن إظهار رقم البناء من خلال الضغط المتزامن على زر ويندوز وزر حرف "R" لاستدعاء نافذة أوامر التشغيل، ثم إدخال الأمر winver في الخانة الظاهرة والنقر على موافق.

يذكر أن تحديث المبدعين الخريفي لويندوز 10 جاء بالعديد من الإضافات والتحسينات، أبرزها دعم تقنية "الواقع المختلط لويندوز" كما تسميها مايكروسوفت، وهي نسخة خاصة بويندوز من تقنية الواقع الافتراضي والتي طرحت شركات عدة نظارات خاصة تدعمها.