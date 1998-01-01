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اليك الطرق الأكثر فعالية فى مواجهة خيانة زوجك

الإثنين 18 ديسمبر 2017 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليك الطرق الأكثر فعالية فى مواجهة خيانة زوجك



وكالات / سما /

لأن العديد من حالات الخيانة التي تتعرض لها المراة من قبل زوجها، تجعلها تبقى صامتة خوفاً من المواجهة أو رغبة منها في الحفاظ على العلاقة الزوجية التي بنتها مع شريك حياتها. وهنا تجد المرأة صعوبة في مواجهة الشريك، ومفاتحته بالأمر. لذلك يعرض لك في هذا الموضوع كيفية مواجهة الزوج بالخيانة.

كيف تواجهين زوجك بالخيانة؟

- تميل النساء بشكل عام إلى المواجهة العنيفة والتسرّع في إظهار ردة فعلهن تجاه خيانة الزوج لهن، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهذه الطريقة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة قد لا يمكن التراجع عنها. لذا الطريقة الأفضل لمواجهة الزوج بالخيانة تكون من خلال التروي والهدوء والتحادث معه، والأفضل في هذا الإطار عدم التحدث في حالة غضبك أو عصبيتك، بل إنتظري حتى تهدئي ثم فاتحيه بالموضوع وتحادثا.

هل عندك شك بأن زوجك يخونك؟ إليك الأدلة!

- أيضاً من الطرق المتبعة لمواجهة الشريك بالخيانة هي من خلال إيصال بعض الرسائل المبطنة له، كي تحفزّيه على إطلاعك هو نفسه بالموضوع. يمكنك مثلاً ان تختاري فيلماً رومانسياً تتعرض فيه الزوجة للخيانة وتكون مشابهة للقصة التي تحصل معك، حينها سيشعر بانك تعلمين أمراً ما، وبعد انتهاء الفيلم تحادثي معه بشكل عام عن الخيانة وكم أنها مؤذية للعلاقة بين الزوجين وكيف تزعجك الخيانة وتجعلك لا تثقين بزوجك.

- كما أن من الطرق التي يمكنك اعتمادها لمواجهة الشريك بالخيانة هي بالتحدث مباشرة عن الموضوع ولكن من دون أي ردات فعل قوية، كأن تختاري مكاناُ عاماً او مكاناً يحبه زوجك وتفاتحيه بالموضوع، حيث لن يقوم هو أيضاً بأي ردة فعل قوية، بل سيكون الحديث راقٍ بينكما.

هل تعرفين أن هناك 5 أنواع من الخيانة لدى المرأة؟

- بالإضافة إلى أن جمع الدلائل يكون أفضل مواجهة بينك وبين الزوج، لذا إجمعي قدر ما تستطيعين من أدلة تشير إلى تورّطه بالعلاقة العاطفية الأخرى واظهريها له حين تفاتحينه بالموضوع.

بعد المواجهة، من الضروري تحديد الثغرات الموجودة في العلاقة الزوجية والتي أوصلت الامور الى حدّ الخيانة. كما أنّه قرارك وحدك إذا كنت تريدين الاستمرار بالعلاقة او الانفصال، ومن المهمّ ألا تشاركي مشكلتك مع العائلة والاصدقاء لأنّ ذلك سيؤدي الى تفاقم الازمة، بل اتركي الامور بينك وبين زوجك وحدّدا سوياً مستقبل علاقتكما

#الخيانة #الزوج

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