تطبيق يمكن من التقاط الصور ومعالجتها بطريقة احترافية

وكالات / سما /

يعج متجر غوغل بلاي بمجموعة كبيرة من تطبيقات تحرير الصور، إلا أن تطبيق Photo Editor يُعد أحد أكثر التطبيقات رواجاً على متجر غوغل بلاي، مع أكثر من 10 ملايين تنزيل.

يعتبر تطبيق Photo Editor محرر صور احترافياً، حيث يأتي مع واجهة سهلة الاستخدام، ويتيح إمكانية التقاط الصور بطريقة احترافية مع خيارات متقدمة لتحرير الصور ومعالجتها بكل سهولة، كما يملك العديد من المزايا الرائعة، مثل إضافة التأثيرات والفلاتر والملصقات والمكياج.

كما يمنح التطبيق للمستخدمين إمكانية إزالة العيوب من الوجه وإظهاره أكثر نقاوة، ويتيح أيضاً تغيير درجة لون الأسنان، فيمكنك أن تجعلها بيضاء ناصعة أو تظهرها على مزاجك.

ويوفر التطبيق وضعية Makeup Cam التي تمنح مستخدميها القيام بعملية تزيين للوجه (مكياج) بصورة كاملة، ابتداءً من أحمر الشفاه مروراً بالعينين وانتهاءً بالشعر، كما تستطيع من خلال التطبيق حفظ الصور ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بكل سهولة.

يُشار إلى أن تطبيق Photo Editor لأجهزة أندرويد يعد من أكثر التطبيقات رواجاً على متجر غوغل بلاي خلال عام 2017.