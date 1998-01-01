تراجع مبيعات هيونداي- كيا في الصين بنسبة 30%

وكالات / سما /

أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات الأحد أن مبيعاتها في الصين تراجعت بنسبة 30% خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى التوتر السياسي بين كوريا الجنوبية والصين على خلفية نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في سول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورزالتابعة لها ، اللتان تشكلان معا أكبر خامس شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات، إنهما باعتا 145015 سيارة في الصين الشهر الماضي بانخفاض بنسبة 8ر29% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال أول 11 شهرا من العام بنسبة 2ر38% لتسجل 969553 سيارة. وأرجع مسؤولو الشركة تراجع المبيعات إلى توترت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين على خلفية نشر نظام ثاد الأمريكي في سول.

وكان مسؤولو الدولتين قد اتفقا خلال قمة عقدت الخميس الماضي على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما لطبيعتها وتعزيز التعاون الاقتصادي.