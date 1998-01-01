جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تويتر يفرض إجراءات صارمة ضد محتويات "الكراهية"

الإثنين 18 ديسمبر 2017 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يفرض إجراءات صارمة ضد محتويات "الكراهية"



وكالات / سما /

أكد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤخرا، عزمه فرض إجراءات صارمة ضد ترويج خطاب الكراهية والعنف على صفحاته.

وأوضحت الشركة أن الحسابات التي ستخرق القواعد الجديدة، سيكون مآلها الإغلاق بشكل دائم، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وأجرى "تويتر"، مراجعة شاملة لسياساته، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط انتقادات عالمية لتساهل المنصات الاجتماعية مع المحتوى العنيف.

وبموجب الإجراءات المرتقبة، سيكون ممنوعا على حسابات "تويتر"، أن تضع صورا أو رموزا تحرض على الكراهية في البروفايل أو في نص التعريف الشخصي.

وتوقف الموقع، خلال الشهر الماضي، عن منح علامات التوثيق، كما قام بسحبها من شخصيات يمينية متطرفة، بما في ذلك رابطة الدفاع الإنجليزية التي يتزعمها تومي روبنسون.

وتعرضت الشركة لانتقادات لاذعة، بسبب توثيق حساب جاكسون كيسلر، وهو شخصية من اليمين المتطرف نظم مسيرة عنصرية تروج لتفوق البيض في ولاية فيرجينيا.

من ناحيتها، أوضحت الشركة أن منح علامة التوثيق لصفحة ما في تويتر لا يعني أنها تحظى بالدعم من الموقع.

#تويتر

أخبار ذات صلة

إجراءات صارمة ضد مواد إباحية

"سنابتشات" ستتخطى "تويتر" و"بينترست" في الولايات المتحدة

"فيسبوك" و"تويتر" يحذفان آلاف المنشورات والصفحات لإرضاء إسرائيل

"تويتر" تشتري شركة "نيش" للربط بين المعلنين ومستخدمي الانترنت

"فيسبوك" يسعى للحد من انتشار الإرهاب وخطاب الكراهية

على خطى فيسبوك.. تويتر تستبدل "الإعجاب" بـ"التفضيل"

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : لحظة استهداف طائرة وزير الدفاع المصري بمطار العريش

السلطات العراقية تجرد اللاجئين الفلسطينيين كل الامتيازات والحقوق

هنية: لدينا معلومات بأن أمريكا ستصدر قرارات جديدة وخطيرة بشأن القدس

الموت يفجع عائلة أبو بدر

وول ستريت: 6 مليارات $ للإفراج عن ابن طلال.. التفاصيل كاملة

فيديو.. برشلونة "يذبح" الريال في البرنابيو

“MBC” تعيد علا الفارس والسعوديون يحتجون مجددا

الأخبار الرئيسية

الدنمارك

الدنمارك توقف مساعداتها للمنظمات الفلسطينية غير الحكومية واسرائيل ترحب

البطريرك صباح - ارشيف

البطريرك صباح : اقول للفلسطينيين "لا تتركوا سلاحكم واذا قتلكم الاسرائيلي فالرد عليه بالعنف "

القسام

المجلس العسكري العام للقسام: امتلاك أوراق القوة مَهمَتُنا حتى نحرر القدس

ابراهيم ابو ثريا- ارشيف

مردخاي يزعم: لا يوجد دليل على أن إبراهيم ابو ثريا قتل برصاص الجيش

وزير خارجية مصر

مصر تكشف السر وراء عدم ذكر واشنطن في مشروع قرارها المُقدم لمجلس الأمن حول القدس

الاتصالات الفلسطينية