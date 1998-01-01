بعكس الرجل.. مخ المرأة يظل يعمل ولا يخلد للراحة

وكالات / سما /

أجرى فريق من الباحثين الفرنسيين بجامعة "بوردو"، بالاشتراك مع زملائهم بكلية الهندسة الإسبانية "دى فالانس"، دراسة مقارنة شملت 3 آلاف صورة لمخ الرجل والمرأة بالرنين المغناطيسي لمعرفة مدى الاختلاف بينهما.

وأوضحت الدراسة، بحسب ما نقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن صور المخ شملت مختلف الأعمار من الشهور الأولى للولادة حتى 90 عاماً، لمعرفة مدى تطور أنسجة مخ الرجل عن مخ المرأة.

فمخ المرأة لديه قدرة ضعيفة مقارنة بالرجل، وذلك بسبب الهرمونات الجنسية.

وقالت الباحثة أدريانا مندريك، المشاركة في الدراسة، إن الرجل يعمل بتركيز أكثر من المرأة، وإن المرأة يظل مخها يعمل ولا يخلد للراحة مثل الرجل.

فالمرأة دائمة التفكير فيما تريد عمله في الوقت الحالي أو في المستقبل، مما يجعل لديها القدرة على القيام بالعديد من الأعمال في وقت واحد، وأضافت أن هرمون "التستوستيرون" الذكوري هو مفتاح اختلاف بين مخ الرجل والمرأة