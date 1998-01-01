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مجلس النواب المصري يدعو لعزل الولايات المتحدة سياسيا وديبلوماسيا

الإثنين 18 ديسمبر 2017 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النواب المصري يدعو لعزل الولايات المتحدة سياسيا وديبلوماسيا



القاهرة / وكالات /

دعت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري إلى فرض عزلة دولية سياسية على الولايات المتحدة كخطوة تأتي في إطار رد مناسب على قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب عقب جلسة جرت برئاسة سعد الجمال، اليوم الأحد، بيانا شديد اللهجة، مؤكدة فيه أن "الإدارة الأمريكية لم تبد أي تجاوب مع كل ردود الفعل الدولية والعربية بالإدانة، فضلا عن سقوط الشهداء والجرحى، بل تمادت في ذلك بالتصريحات التي صدرت عنها أخيرًا باعتبار حائط البراق تابعا لإسرائيل في تأكيد صريح على انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني وانسحابها من عملية السلام".

وأكدت اللجنة أن "فرض العزلة الدولية سياسيا ودبلوماسيا على أمريكا أصبح ضرورة، كما أن التحرك القانوني الدولي المستند للشرعية القانونية أصبح مطلوبا وبسرعة في مواجهة هذا التعنت الأمريكي الإسرائيلي والذي أعطى للحكومة المتطرفة في إسرائيل ضوءا أخضر لمزيد من العربدة وإرهاب الدولة وقمع الشعب الفلسطيني والتوسع في الاستيطان والمضي قدمًا في مخطط تهويد القدس الشريف".

واعتبرت اللجنة أن "التحركات العربية والإسلامية في مسارات مختلفة مدعومة بالمواقف الدولية الشجاعة في هذا الشأن، يجب ألا تتوقف أو تهدأ وأن يكون الهدف الوصول لحل نهائي وليس مجرد مباحثات بين الجانبين، وما ضاع حق وراءه مطالب".

وأكدت اللجنة: "اتساقا مع ذلك فإن مصر قد بادرت بعرض مشروع قرار مصري أمام مجلس الأمن يؤكد أن القدس قضية يجب حلها عبر المفاوضات ويعبر عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص القدس، وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهى باطلة ويجب إلغاؤها".

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القرار المصري دعا كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس وعدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضعية المدينة المقدسة.

المصدر: المصري اليوم + وسائل إعلام مصرية

#مجلس الشعب #مصر #اميركا

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